الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسعقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلة بوكالة المعالجات التجارية اليوم، ورشة عمل في مجال تحقيقات المعالجات التجارية لمنسوبي الوكالة.وتهدف هذه الورشة إلى رفع كفاءة الموظفين في معرفة موضوعات المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق، اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، اتفاقية الوقاية".وتشرف وكالة المعالجات التجارية بالهيئة إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية، مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030 عبر تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات وقيام صناعات جديدة وزيادة فرص العمل.كما تتولى الوكالة العديد من الاختصاصات من أهمها الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمصدري المملكة للدفاع عن مصالحهم، وتمثيل المملكة في إجراءات التقاضي المحلية والدولية في القضايا المتعلقة بالمعالجات التجارية، وتقديم الاستشارات والتوعية للقطاعين الحكومي والخاص.الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، ويضم في مجلس إدارتها 17 عضو من القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //14:26ت م0089