حائل 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم، حفل مراسم توقيع 4 مذكرات تعاون بين فرع صندوق تنمية الموارد البشرية وأمانة منطقة حائل وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة التعليم بمنطقة حائل وهيئة تطوير منطقة حائل.ونوه سموه خلال مراسم التوقيع بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين شباب وفتيات الوطن في مجالات العمل والتدريب، مشيداً بجهود فرع الصندوق بالمنطقة والجهات الحكومية المشاركة بهذا البرنامج.وتهدف مذكرات التعاون التي وقعت إلى تدريب نحو 680 شاب وفتاة من الخريجين والخريجات السعوديين والمبتعثين من حملة البكالوريوس فأعلى، وكذلك من خريجي المعاهد والكليات من حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، في الجهات المستفيدة من مذكرات التعاون، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والمدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.كما نصت الاتفاقية على تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من أطراف كل اتفاقية لتفعيل مجالات التعاون وإعداد تقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في المجالات المتفق عليها، وتبادل الخبرات.يذكر أن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يعمل على إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب.// انتهى //14:28ت م0090