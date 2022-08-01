‫الباحة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسيشهد صيف الباحة العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي جذبت الأهالي والسواح المتواجدين بالمنطقة لقضاء إجازتهم الصيفية.ومع الأجواء الجملية التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام حيث نسمات الهواء الباردة والضباب الذي غطى سفوح وجبال الباحة وهطول الأمطار التي أعطت مزيداً من البهجة لدي المتنزهين فضلاً عن المسطحات الخضراء التي اكتست جنبات أودية وجبال ومنتزهات المنطقة.ونالت الفعاليات استحسان الزوار والمقامة في منتزه رغدان منها الطيران الشراعي وجسر ممشى الضباب الانزلاق الحر والدراجات المعلقة، إلى جانب فعالية واجهة رغدان وحديقة الطيور، كما أن هناك فعاليات مواكبة لتلك الأنشطة التي يشهدها منتزه رغدان في مختلف محافظات المنطقة ومنتزهات السياحية.// انتهى //14:31ت م0091