عرعر 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة اليوم، أصحاب المعالي والفضيلة والمشايخ، ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية والأمنية بالمنطقة وشيوخ القبائل وجموعا من الأهالي، الذين قدّموا واجب العزاء في وفاة والده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقدم سموه سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية شكره للجميع، على ما أبدوه من مشاعر صادقة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله من المرضيين الذين رضي عنهم وقبلهم قبولاً حسناً، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.// انتهى //14:31ت م0092