الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلن برنامج "سكني" البدء بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي البرنامج في 9 مدن بمختلف مناطق المملكة، شملت 21 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء في مناطق "الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير"، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.وأوضح البرنامج بأن مشاريع المنطقة الشرقية هي الأعلى من حيث البدء بالتسليمات، حيث شملت 7 مشاريع توزعت في مدن الدمام والهفوف والقطيف، يليها مشاريع منطقة الرياض بـ 6 مشاريع، بينما جرى البدء بالتسليم في 5 مشاريع في منطقة مكة المكرمة توزعت في مدن مكة وجدة والطائف، فيما جرى البدء بالتسليم في مشروعين في منطقة عسير، ومشروعاً واحداً في منطقة المدينة المنورة.وبين "سكني" بأن هذه التسليمات تمت بعد متابعة وإشراف من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" الذي يقوم بدوره بالإشراف ومتابعة التزام المطور بالعقد والمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة السكنية وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات المستفيدين.ويتيح موقع وتطبيق "سكني" 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa ، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.// انتهى //15:24ت م0106