الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودور المترجم والمحرر"، بحضور منسوبي الهيئة، والخبراء والمهتمين في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وعلوم الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز وعي المهتمين بالترجمة، ما ينعكس بشكلٍ مباشر على تطوير منظومة العمل في القطاع، وإثراء المحتوى العربي المترجم، وتحسين بيئة العمل فيه.وناقش اللقاء التعريف بالذكاء الاصطناعي، وكيفية تطبيقه في علوم الترجمة، إلى جانب التحديات التي تواجه تقنيات هذا العلم الحديث، إضافةً إلى استعراض أمثلة عن الذكاء الاصطناعي مثل (google translate)، وسبل استخدامه في الترجمة الفورية، والتكامل بين دور المحرر والمترجم في هذا المجال.كما تطرق اللقاء إلى مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجال الحوسبة اللغوية التي تهدف إلى دعم مجالات اللغة العربية بالتطبيقات الحاسوبية، وكذلك دعم الأنظمة الحاسوبية في جوانب اللغة العربية؛ لتكون اللغة العربية منافسة للغات الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي.// انتهى //15:25ت م0107