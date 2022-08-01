طرابلس 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسفاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لفترة ثالثة بعد حصوله على 65 صوتًا في الجولة الثانية أمام منافسه العجيلي أبوسديل الذي حصل على 50 صوتًا.وأدلى 118 عضوًا في المجلس بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة التي جرت بين المشري وأبوسديل في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.وتقدم للانتخابات ثلاثة مرشحين، بالإضافة للرئيس الحالي خالد المشري، وهم: فتح الله السريري وعبدالسلام الصفراني والعجيلي سديل.وينتخب المجلس الأعلى للدولة هيئته الرئاسية المتمثلة في رئيس المجلس ونائبيه إلى جانب مقرر المجلس.// انتهى //15:25ت م0108