المنامة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,906.12 بارتفاع قدره 0.60 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 672.80 بارتفاع قدره 6.08 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم ثلاثة ملايين و368 ألفًا و230 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 793 ألفًا و201 دينار بحريني نُفِّذت من خلال 91 صفقة.// انتهى //15:26ت م0109