بريدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسسجلت إحصائيات جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" لعام 2021م ارتفاعا في نسبة التبرع الطوعي بالدم، حيث بلغ عدد المستفيدين من حملات التبرع في مراكز دمي للتبرع بالدم في الرياض، وبريدة، وعنيزة 11766 مستفيدا، عبر 375 حملة للتبرع بالدم ، و 6572 متقدماً للتبرع، تبرع منهم 3922 شخصاً .وأظهر ملخص الأداء للجمعية تحقيق نسبة 92% للخطة التشغيلية ، وزيادة في نسبة الإيرادات عن العام السابق بلغت 235% ، ونسبة 205% للإيرادات المحققة من المستهدف، في حين حققت نسبة تطبيق معايير الحوكمة 95.75% ، وحقق معيار الالتزام والامتثال نسبة 98.3% ، ومعيار الشفافية والإفصاح نسبة 90 % .ونفذت الجمعيـة بالتعـاون مـع تجمـع القصيـم الصحـي خلال العام نفسه العديـد مـن حملات التبـرع بالـدم فـي مراكزهـا الرئيسـة، بالإضافة للحمـلات الخارجيـة فـي مقـرات بعـض الجهـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص، وذلـك لتعزيـز ثقافـة التبـرع الطوعـي بالـدم وللوصـول إلـى أكبـر قـدر مـن المتبرعيـن ولتحسـين بيئـة التبـرع بالـدم بشـكل عـام ، ومنها حملة شهداء الصحة ، وحملة التبرع بالدم لمرضى السرطان ، وحملة نادي التعاون للتبرع بالدم، وحملـة دمـي لضيـوف الرحمـن فـي فـرع مكتـب العمـل فـي القصيم ، وحملات التبرع بالدم في رمضان ، وحملة دام دمك بمناسبة اليوم الوطني ، وحملــة دمــك ســعودي فــي ملعــب الملــك فهــد الدولــي بالريــاض ، والمشــاركة فــي حملــة التبــرع بالــدم فــي واجهــة الريــاض بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الاخصائي حمود بن عبدالله البطي أن الجمعيــة اســتطاعت بفضــل اللــه - عــز وجــل - إنجــاز العديــد مـــن المبـــادرات والبرامـــج وفـــق رسالتها وأهدافها ، ودشنت عدة مراكز للتبـرع بالـدم فـي المجمعـات التجاريـة فـي القصيـم والريـاض ، وذلك تتويجـاً لجهـودها الراميـة لتحسـين مخرجاتهـا وتجويـد أدائهـا بمـا يحقـق أهدافهـا الاسـتراتيجية وفقـا لرؤيـة المملكـة 2030 ، بدعـم من صاحـب السـمو الملكـي الأميـر الدكتـور فيصـل بـن مشـعل بـن سـعود بـن عبدالعزيـز أميـر منطقـة القصيـم ، رئيـس مجلــس إدارة الجمعيــة ، وأعضــاء مجلــس الادارة والعامليــن في الجمعية ، حيث دشنت مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض ، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول بريدة ، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول عنيزة ، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض طريق خريص .وبين أن كل مركـز من هذا المراكز يشـغل مسـاحته 100 متر مربع ، ويشـمل مركـز اسـتقبال للمتبرعیـن، وأربـع كراسـي تبـرع ، وعیادتیـن طبیتیـن متكاملتیـن بتجهیـزات طبیـة حديثـة، ويُشغل التجمـع الصحـي الثانـي فـي الريـاض ، ممثلا بمدينـة الملـك فهـد الطبيـة مركـز دمـي فـي العثيـم مـول - الريـاض، ويُشغل تجمـع القصيـم الصحـي مراكـز دمـي للتبـرع بالـدم فـي بريـدة طريـق أبوبكـر الصديـق والعثيـم مول- بريـدة والعثيـم مـول بعنيـزة، وبإدارة كوادر طبـية مختـصة ، بالإضافة إلـى العدیـد مـن المتطوعیـن المؤهلیـن ، كما يجري العمل على تشغيل مراكز دمي في الرس بالقصيم وفي الجوف ، اضافة لمراكز مستهدفة في المراحل القادمة في مختلف مناطق المملكة .وأكد البطي ان الجمعية تسير وفق اهداف استراتيجية تشمل الانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الاداري ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة وسهولة قياس الاداء ، وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من اجل تحقيق رويتها ورسالتها ، وإنشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية ، وزيادة إيرادات الجمعية والرقابة على النفقات بما يضمن تحقيق فائض مالي ، والعمل على زيادة مراكز دمي للتبرع بالدم على مستوى المملكة.// انتهى //15:29ت م0110