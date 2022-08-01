الدوحة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعًا بمقدار 99.08 نقطة، أي ما نسبته 0.74%، ليبلغ مستوى 13 ألفًا و469.110 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 390 مليونًا و121 ألفًا و473 سهمًا، بقيمة 999 مليونًا و856 ألفًا و471.481 ريالًا، نتيجة تنفيذ 24521 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت، في الجلسة، أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:35ت م0111