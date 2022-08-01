جيزان 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس فواز زعقان.واطّلع سموه في مستهل اللقاء على التقرير السنوي للصندوق لعام ٢٠٢١م، الذي تضمن أبرز الأعمال والخطط الإستراتيجية المنفذة، وبرامج دعم المستفيدين الذي يهدف لاستدامة التنمية الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتطويره بالمنطقة، حيث تزخر بالكثير من المحاصيل التي تمثل ميزًا نسبية تميزت بها.وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بما يقدمه الفرع من جهود كبيرة لدعم المزارعين من خلال برامج الإقراض والتسويق الزراعي والتنمية الريفية، مؤكداً أهمية تعزيز دور الصندوق، بما يسهم في توفير بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.// انتهى //15:39ت م0112