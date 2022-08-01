عام / جامعة فهد بن سلطان بتبوك تفتح باب القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
تبوك 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
أعلنت جامعة فهد بن سلطان بتبوك اليوم عن بدء استقبال طلبات الالتحاق و القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2022 - 2023 م، في عدد من التخصصات وهي : برنامج البكالوريوس ويشمل كلية الهندسة ( الهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية "بيئية" ، الهندسة الميكانيكية "الميكانيك ، الميكاترونكس والريبوتات )، وكلية الحاسب ( هندسة الحاسب ، وعلوم الحاسب ، وتقنية المعلومات "الذكاء الصناعي ، وعلم البيانات )، وكلية إدارة الأعمال ( إدارة أعمال "إدارة أعمال التوريد"، والمحاسبة، والمالية) , وبرنامج الماجستير ( ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وفي إدارة الأعمال الأكاديمي، والموارد البشرية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب) .
وأوضحت الجامعة بانه يمكن الحصول على معلومات عن شروط القبول والتسجيل عبر موقع الجامعة على الرابط: https://forms.fbsu.edu.sa/new.php.
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