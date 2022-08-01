تبوك 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة فهد بن سلطان بتبوك اليوم عن بدء استقبال طلبات الالتحاق و القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2022 - 2023 م، في عدد من التخصصات وهي : برنامج البكالوريوس ويشمل كلية الهندسة ( الهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية "بيئية" ، الهندسة الميكانيكية "الميكانيك ، الميكاترونكس والريبوتات )، وكلية الحاسب ( هندسة الحاسب ، وعلوم الحاسب ، وتقنية المعلومات "الذكاء الصناعي ، وعلم البيانات )، وكلية إدارة الأعمال ( إدارة أعمال "إدارة أعمال التوريد"، والمحاسبة، والمالية) , وبرنامج الماجستير ( ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وفي إدارة الأعمال الأكاديمي، والموارد البشرية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب) .وأوضحت الجامعة بانه يمكن الحصول على معلومات عن شروط القبول والتسجيل عبر موقع الجامعة على الرابط: https://forms.fbsu.edu.sa/new.php.// انتهى //15:46ت م0115