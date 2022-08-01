الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، المدير العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس الذي سلّم لسماحته تقرير مبادرة "مناسككم ميسرة"، بحضور المدير العام للفروع فهد النشوان، ومساعد مدير الفرع عمر السماعيل.وأكد سماحة المفتي أهمية نشر العلم الشرعي من مصادره السليمة.واستمع سماحة المفتي إلى شرح من قبل المدير العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية عن مخرجات المبادرة التي تعد الأولى من نوعها بوصفها مبادرة تقنية لخدمة زوار المسجد الحرام من حجاج بيت الله، وأسهمت في التعريف بمناسك الحج وترجمتها لتسع لغات.من جهة أخرى، استقبل معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه المدير العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس، الذي سلّم لمعاليه تقرير لمبادرة "مناسككم ميسرة".وأشاد معاليه بمبادرة "مناسككم ميسرة" وما حققته من نتائج.// انتهى //15:52ت م0116