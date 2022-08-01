عام / إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للدورة الـ (66)
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ (66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
وأفادت بأنه يمكن نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية jobs.sa .
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15:52ت م
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