الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ (66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.وأفادت بأنه يمكن نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية jobs.sa .// انتهى //15:52ت م0117