تبوك 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدر هولد التي تزور المنطقة حالياً.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأعربت الدكتورة إيلتيه آدر هولد عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مُبديةً إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية .وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية.// انتهى //16:06ت م0118