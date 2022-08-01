الكويت 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسشكلت دولة الكويت حكومة جديدة تتضمن 12 وزيرًا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمرًا أميريًا قضى بتعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرًا للصحة، وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرًا للتجارة والصناعة ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.// انتهى //16:07ت م0120