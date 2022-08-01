الباحة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أمس, ملتقى بعنوان "الأسرة الواعية", بحضور وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز بن بركات المالكي، ومدير عام فرع الوزارة شائق بن محمد آل شائق، وبمشاركة 12 جهة.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الأسرة كونها المكون الأساسي للمجتمع وتعزيز القيم الإنسانية من احترام ومودة ورحمة وإصلاح، إضافة إلى التوعية ببرامج الرعاية الاجتماعية والخدمات النفسية وخدمات الترفيه والثقافة لكبار السن من الجنسين والأرامل، والتوعية بالخدمات الطبية لمرضى التأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتعزيز مفهوم الأسرة بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.من جهة أخرى, نظم فرع الوزارة مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022م، والتي شارك فيها مكتب العمل بمنطقة الباحة.وتهدف الفعاليات المتنوعة والتي اشتملت على العديد من العروض وتوزيع المنشورات إلى توعية فئات المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والمؤشرات الدالة عليها وطرق الإبلاغ عنها عند ملاحظتها.// انتهى //16:16ت م0125