عام / أمانة عسير ترفع 64 ألف طن من النفايات خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
أبها 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
رصدت أمانة منطقة عسير أكثر من 260 مخالفة تشوه بصري بسبب رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء .
وأكدت الأمانة أنه تم ضبط المتسببين في رمي هذه المخلفات وتطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، وذلك بعد تنفيذ 1813 زيارة ميدانية لمواقع البناء خلال الثلاثة الأشهر الماضية, فيما رفعت فرق النظافة التابعة للأمانة - خلال المدة نفسها - أكثر من 64 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية وزراعية ومخلفات بناء وهدم.
وأوضح مدير عام النظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران بأن هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية .
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16:20ت م
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