أبها 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسرصدت أمانة منطقة عسير أكثر من 260 مخالفة تشوه بصري بسبب رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء .وأكدت الأمانة أنه تم ضبط المتسببين في رمي هذه المخلفات وتطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، وذلك بعد تنفيذ 1813 زيارة ميدانية لمواقع البناء خلال الثلاثة الأشهر الماضية, فيما رفعت فرق النظافة التابعة للأمانة - خلال المدة نفسها - أكثر من 64 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية وزراعية ومخلفات بناء وهدم.وأوضح مدير عام النظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران بأن هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية .// انتهى //16:20ت م0126