الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسكشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن حقيقة ما يُتداول بشأن فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة على خلاف الماء البارد.وأوضح المجلس أن ما يُتداول في هذا الشأن "شائعة"، ولا يوجد أي إثبات علمي يؤكد أوقاتًا محددة أكثر فائدةً للشرب من غيرها، وأيضاً كونه لا يوجد فرق بين الماء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصةً أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.ونصح بالاهتمام بالحصول على الكميات الأساسية من الماء من أجل تجنب جفاف الجسم وسلامة الجهاز الهظمي وتحسين حركة الأمعاء.// انتهى //16:22ت م0127