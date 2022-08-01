الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برنامج المعسكرات الريادية الجامعية ضمن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وذلك بمقر الجامعة.وحرص المركز على تحقيق أهدافه المرجوة من البرنامج، من خلال صقل مواهب المشاركين وتحفيزهم للاندماج في المجتمع الريادي، وزيادة الوعي حول ثقافة ريادة الأعمال ونشرها وتعزيزها في الجامعات، وتطوير وتحويل مشاريع المشاركين إلى شركات ناشئة.وتضمن البرنامج مراحل عدة، ابتدأت بمرحلة إعلان إقامته، يليها تقييم طلبات الالتحاق، ثم إعلان أسماء الطالبات المرشحات. وعلى إثره انطلق المعسكر الريادي لمدة أسبوعين في الحرم الجامعي، واختُتِم بمرحلة عرض الأفكار وتقييمها أمام لجنة تحكيم من الخبراء والمختصين في المجال.واشتمل المعسكر على ورش تدريبية لعدد من الموضوعات، منها: التفكير التصميمي، تحديد احتياج العميل وتقديم حلول مبتكرة، بناء الفكرة (تقديم: نموذج العمل التجاري، دراسة السوق، التخطيط المالي، نموذج خطة العمل، طرق الحصول على التمويل).وسعى المركز من خلال هذه الفعالية إلى تقديم أفضل البرامج والأنشطة؛ لتطوير مفهوم ريادة الأعمال لدى الطالبات ومنسوبي الجامعة، والعمل على تحقيق إسهام فعال في الابتكار وريادة الأعمال، والمشاركة في التنمية من خلال التركيز على العمل الريادي بما يتماشى مع رؤية 2030، وطموحات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.واختتم المعسكر بإعلان المشاريع الفائزة وتقديم الجوائز لها، حيث حاز على المركز الأول مشروع "مقطن"، ويستهدف المشروع قطاع التأجير العقاري في المملكة، عن طريق توفير نظام شامل لتأجير المنازل بتجربة رقمية سريعة ومتكاملة، والمركز الثاني مشروع "التوريستيك" الذي هدف إلى نشر الوعي الاجتماعي والتثقيف بالطرق السليمة للتعامل مع المصابين بالتوحد عن طريق استخدام لعبة عالم افتراضي، فيما جاء في المركز الثالث مشروع "صفوح"، وهو مشروع هدف إلى مساندة طالبات وطلاب نظام المسارات الجديد للمرحلة الثانوية.// انتهى //16:30ت م0129