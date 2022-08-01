جيزان 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبلت جامعة جازان أكثر من 23 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن بوابة القبول شهدت تنافسًا كبيرًا باستقبالها 23.663 طلبًا إلكترونيًا، مضيفًا أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 7.644 متقدمًا، في حين بلغ عدد الإناث 16.019 متقدمة.وأشار فقيهي إلى أن عدد من كانت نسبتهم 75 فأعلى بلغ 10,962 متقدمًا ومتقدمة.وبين الدكتور فقيهي أن الجامعة ستعلن نتائج المرشحين يوم الأربعاء المقبل، داعياً إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وشدد على ضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين قبل نهاية الموعد المحدد في 08 / 01 / 1444 هـ ، من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.// انتهى //16:32ت م0130