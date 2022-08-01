القاهرة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي أنه لا خيار أمام الدول العربية في ظل هذا الوضع الاستثنائي الصعب الذي يشهده العالم سوى الاعتماد على الذات لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتعبئة القدرات الإنتاجية، للنهوض بالقطاع الزراعي وإصلاح بنيته وزيادة مردوديته لإشباع الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان العرب.وقال السفير خطابي في تصريح له اليوم بمناسبة صدور العدد الجديد من مجلة "بيت العرب": إن الأمانة العامة للجامعة العربية كرست جهودها لجعل الأمن الغذائي أولوية في أجندة العمل العربي وبادرت إلى تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد دراسة متكاملة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة في دورته المقبلة.ويتضمن العدد الجديد من مجلة "بيت العرب" التي تصدر عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية عددًا من القضايا والملفات والدراسات الخاصة بالعالم العربي والتغيرات المناخية ومؤتمر (cop27) الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //16:40ت م0132