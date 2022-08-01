القاهرة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 630.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.4 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليبلغ مستوى 9423.1 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.66% مسجلاً 1837.37 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1.29% لينهي التعاملات عند مستوى 2699.7 نقطة.// انتهى //16:46ت م0134