تبوك 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, مدير إدارة البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي في وفاة والده -رحمه الله-.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للعنزي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.من جهته أعرب فايز العنزي باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.// انتهى //16:57ت م0135