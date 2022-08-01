الرباط 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسعقد مسؤولون بقطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اجتماعًا افتراضيًا اليوم، مع المديرة التنفيذية لمؤسسة "كايلاش ساتيرثي" للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية أنجالي كوشار؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية في مجالات التربية والتعليم، ومكافحة عمل الأطفال وضمان حقوقهم.وخلال الاجتماع، استُعرِضت جهود الإيسيسكو الرامية إلى ضمان الحق في التعليم الجيد والشامل للجميع، والإسهام في مكافحة عمالة الأطفال، وإعادة المتهربين من المدارس إلى صفوف الدراسة.كما بحث الجانبان سبل وآليات تعزيز التعاون لضمان الحق في التعليم، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، عبر التنفيذ المشترك لعدد من البرامج والمشروعات والأنشطة العملية ذات النتائج الملموسة، بناءً على شراكة ناجعة بين المنظمة والمؤسسة.// انتهى //17:23ت م0136