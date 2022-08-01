حائل 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم مدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة حائل المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز البكر.واطلع سموه خلال الاجتماع على مشاريع الشركة بمنطقة حائل، التي تضمنت نشر النطاق العريض اللاسلكي وتشغيل الجيل الخامس وترقية مواقع الجوال بالقرى والهجر والطرق من خلال زيادة التغطية وكذلك رفع السعة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية في تنفيذ الشبكات اللاسلكية والألياف البصرية ودعم مشاريع التحول والتمكين الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة والأفراد بمنطقة حائل ضمن رؤية ٢٠٣٠ .// انتهى //17:31ت م0138