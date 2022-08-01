الدمام 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي 2022، بمشاركة 216 طالبا وطالبة من مختلف مدن المملكة، وإشراف متخصصين في المجالات العلمية والمهارية.ويمكّن البرنامج -الذي يستمر لمدة 3 أسابيع- الطلاب والطالبات من تعلم العلوم المتقدمة والمهارات وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية، وتطوير مهارات القيادة والتأثير الاجتماعي والتفكير الإبداعي والابتكار، كما يعمل البرنامج على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم من خلال المهام العبقرية وأوسمة التميز إلى جانب الفعاليات الإثرائية التي تتضمن فعاليتي "وطننا يعيشنا ونعيشه" و "مهن المستقبل".ويتضمن البرنامج العلمي 5 مسارات علمية هي: "علم التشريح ووظائف الأعضاء، والتصميم الهندسي، والعلوم الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، والتشفير وأمن المعلومات".// انتهى //17:49ت م0142