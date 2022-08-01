بريدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسشهدت أسعار التمور بمهرجان بريدة للتمور اليوم اعتدالاً ملموساً للشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 40 إلى 250 ريالاً للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، وسترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور.وكشفت الإحصاءات التي رصدها فريق الإحصاء بالمهرجان أن عدد السيارات الواردة للسوق هذا اليوم بلغت 1028 سيارة محملة بـ 106955 عبوة تزن 320 طناً من مختلف أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.// انتهى //17:50ت م0144