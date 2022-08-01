اجتماعي / 252 مستفيداً من مشروع "الاستشاري الزائر" بمحافظة هروب
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
هروب 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
قدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالشراكة مع صحة جازان اليوم، خدماتها العلاجية لأكثر من 252 مستفيدًا بمشروع "الاستشاري الزائر"، في مركز الرعاية الأولية بالصهاليل في محافظة هروب.
وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي أن إجمالي عدد الكوادر الطبية المشاركة في الزيارة بلغ 36 متطوعًا في جميع التخصصات الطبية، وذلك بمساندة من العاملين الأخصائيين والفنيين في الأقسام الطبية المساندة، مشيراً إلى أنه تم تحويل 34 حالة، لعدد من المستشفيات المركزية بجازان.
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17:56ت م
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