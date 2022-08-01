هروب 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالشراكة مع صحة جازان اليوم، خدماتها العلاجية لأكثر من 252 مستفيدًا بمشروع "الاستشاري الزائر"، في مركز الرعاية الأولية بالصهاليل في محافظة هروب.وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي أن إجمالي عدد الكوادر الطبية المشاركة في الزيارة بلغ 36 متطوعًا في جميع التخصصات الطبية، وذلك بمساندة من العاملين الأخصائيين والفنيين في الأقسام الطبية المساندة، مشيراً إلى أنه تم تحويل 34 حالة، لعدد من المستشفيات المركزية بجازان.// انتهى //17:56ت م0148