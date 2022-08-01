طرابلس 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو اليوم، أن بلاده تواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات.وأوضح أورلاندو أن السلام والازدهار في ليبيا الموحدة يعتمدان، في نهاية المطاف، على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسين.وشدد الدبلوماسي الإيطالي على أنه يجب على القادة الليبيين وضع ليبيا والشعب الليبي في مقدمة اهتماماتهم الخاصة، والسعي وراء سلطة تنفيذية موحدة، ورفض النزاعات والعنف بحزم، مؤكدًا أن إيطاليا -من جهتها- سوف تواصل دعم ليبيا.// انتهى //18:39ت م0152