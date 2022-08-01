جدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي"يونا" بحدة اليوم، ورشة عمل افتراضية للتعريف بالكونغرس العالمي للإعلام، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات "وام" وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بمشاركة أكثر من 40 وكالة أنباء رسمية في الدول الأعضاء ووكالات الأنباء في الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة.وتضمنت الورشة التعريف بهذا الحدث العالمي الذي ستستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 15 - 17 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمشاركة نخبة رواد صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.وتطرقت ورشة العمل للتطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، سواء على صعيد تقنيات الإنتاج أو على صعيد استهلاك المحتوى الإعلامي والمعلوماتي، ومواكبة وكالات الأنباء لهذه التطورات؛ للحفاظ على دورها بصفتها مصدرًا إخباريًا موثوقًا، وتعزيز حصتها في المشهد الإخباري الدولي.وتناولت الورشة ما يمثله الكونغرس بالنسبة لوكالات الأنباء الأعضاء وما يملكه من تجارب عالمية في مجال الإعلام والاتصال واستكشاف أحدث الابتكارات، سواء على صعيد المحتوى أو على صعيد بناء المنصات الإعلامية.من جانبه، استعرض المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإٍسلامي "يونا" محمد بن عبدربه اليامي، ما تمثله الورشة وسيلةً لربط وكالات الأنباء الأعضاء بالكونغرس العالمي للإعلامي، وتوثيق علاقاتها بالقائمين على تنظيمه؛ للاستفادة منه، والإسهام في أعماله، والمشاركة بفاعلية فيما يتيحه من ورش عمل ومعارض، بما يعود بالنفع على الوكالات الأعضاء ويعزز وعيها بأحدث الممارسات والأساليب في مجال العمل الإعلامي.بدوره كشف المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام" محمد جلال الريسي في كلمته التي ألقاها نائب المدير العام لـ"وام" بالإنابة علي يوسف السعد أن الكونغرس العالمي للإعلام سيجمع نخبة عالمية من صناع الإعلام في المجالات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والوسائط المتعددة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.وأفاد أنَّ مزايا المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام تشمل شركات الإعلام الإقليمية، بحيث سيتمكن المشارك من بناء نموذج عمل رقمي، ويطوره باستخدام التقنيات والتطبيقات مع الشركات الكبرى في المنطقة، كما تشمل مؤسسات الإعلام متعددة الجنسيات، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية النوعية مع هذه المؤسسات ذات الانتشار العالمي الواسع.وقدم مدير إدارة الفعاليات في "كابيتال للفعاليات" ناتان واوغ خلال ورشة العمل عرضاً تعريفياً عن الكونغرس العالمي للإعلام، وما يتيحه للجهات المشاركة من الوصول إلى أسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وعقد اجتماعات خاصة مع كبريات الشركات العالمية وأبرز الخبراء الدوليين، إضافة إلى العمل على نقل المعرفة في مجال الإعلام، وبحث الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات.يذكر أن ورشة عمل التعريف بالكونغرس العالمي للإعلام شهدت مناقشات بين وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد والجهات المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام حول أفضل السبل للاستفادة من الحدث.// انتهى //18:41ت م0154