أبوظبي 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا، بحثَا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وتناول الجانبان مسارات العمل المشترك، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية ناجحة بين البلدين ويرسخ علاقاتهما في ظل ما تشهده من تطور مستمر.وتطرق الاتصال أيضًا إلى أهمية دور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص التي عقدت اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي في أبوظبي.// انتهى //18:41ت م0155