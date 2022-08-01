الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلنت الفنون البصرية اليوم إطلاق الجائزة الأولى من نوعها في مجال التصوير الفوتوغرافي "جائزة المملكة الفوتوغرافية"، وهي مبادرة ثقافية رائدة تسعى لتشجيع الاستكشاف الفوتوغرافي والإبداعي، وتعزيز التبادل الثقافي بالمملكة؛ بهدف إلهام المصورين المحليين والدوليين لاكتشاف وتصوير طبيعة المملكة الأخاذة والمتنوعة.وسيُفتَح باب التسجيل في الجائزة ابتداءً من اليوم عبر منصتها الإلكترونية على الرابط: (https://engage.moc.gov.sa/tkpa)، على أن يستمر استقبال طلبات التسجيل لمدة ثلاثة أسابيع، حيث ستركّز الجائزة في نسختها الأولى لعام 2022 على "محافظة الوجه" التابعة لمنطقة تبوك، والمميزة بشواطئها الفريدة وبيئتها العمرانية الأصيلة.وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين: "يسعدنا الإعلان عن النسخة الأولى لجائزة المملكة الفوتوغرافية، فالجائزة لا توفّر فقط فرصة لاكتشاف المواهب المميزة في المملكة وتطويرها وتعزيز حضورها إعلامياً، بل إنها توفّر أيضاً فرصة ثمينة لتعزيز التبادل الثقافي والفني الحقيقي من خلال عدسة الكاميرا، كما توفّر فرصة لتسليط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة".وتشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي: التصوير تحت الماء، وتصوير امتداد الساحل وطبيعته، وتصوير البيئة العمرانية، متضمنةً مسارين رئيسين هما: منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، ومسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي. ويقوم المسار الأول على دعوة المصورين المحترفين من جميع أنحاء العالم للتقديم على المنحة، وستكون المنح متاحة لخبراء التصوير المتخصصين في كل فئة من الفئات الثلاث، كما أنه مصمم لإنشاء أرشيف فوتوغرافي احترافي للمنطقة.أما المسار الثاني، فهو مخصص لدعوة المصورين الناشئين في المملكة، الذين سيحظون بفرصة التفاعل مع المصورين المحترفين من مسار المِنح من خلال ورش العمل التدريبية، والدورات الاحترافية.وتهدف الجائزة من خلال المسارين إلى تشجيع المصورين المحليين والعالميين لاكتشاف المناظر الطبيعية، والتقاط الصور الإبداعية، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بالمملكة، وتشكيل الشراكات العالمية لنقل الخبرات والمعارف في فنون التصوير الفوتوغرافي.وتقيِّم الترشيحات المستوفية للمعايير الأولية لجنة تحكيم رفيعة المستوى تتضمن خبراء في المجال وثلاثة فائزين من مسار منحة المملكة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي؛ لاختيار 21 مصوراً من مختلف مناطق المملكة للسفر إلى محافظة الوجه في رحلةٍ تمتد لثلاثة أيام لتصوير المنطقة وبدء ورش العمل التدريبية، بمشاركة الفائزين في مسار المنح من المصورين المحترفين.وستُعرَض الصور الإبداعية للفائزين في معرض ختامي تُنظمه الهيئة، حيث ستختار لجنة التحكيم أفضل صورة من كل فئة من الفئات الثلاث، وسيُمنَح الفائزون في مسار مسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي جوائز يصل مجموعها إلى 400,000 ريال سعودي.ويأتي إطلاق هيئة الفنون البصرية لـ"جائزة المملكة الفوتوغرافية" التي ستنظَّم سنوياً، من منطلق حرصها على تشجيع المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بوصفه أحد أشكال الفنون البصرية، وذلك بالتعاون مع شركاء في هذا المجال الإبداعي من مختلف أنحاء العالم.// انتهى //19:13ت م0157