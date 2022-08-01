أبها 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة بيشة اليوم بدء استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1444هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أنه تم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات، فيما سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الاثنين ١٠ محرم الجاري، مشيراً إلى أن من أهم شروط القبول أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، ولائقاً طبياً، وألا يكون قد فُصل من جامعة بيشة، أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية، كما يشترط للقبول في الكليات الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي سنة القبول نفسها.وأكد الدكتور القرشي أن جميع إجراءات القبول تتم إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية.// انتهى //19:13ت م0158