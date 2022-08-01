جدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بمكتبه اليوم المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي.وأشاد الأمين العام بالدور المهم للمنظمة في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها في العالم الإسلامي، كما أشاد بالجهد والنشاط المبذول الذي قدمه فريق العمل بالمنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية في تحقيق تقدم ملحوظ وإنجازات ملموسة خلال مدة وجيزة، مؤكداً أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تتطلع إلى أن تحقق منظمة تنمية المرأة نقلة نوعية تلبي تطلعات النساء على اختلاف أوضاعهن في الدول الأعضاء ، وبما يؤدي إلى مقاربة إيجابية وجهود أكثر فاعلية في تناول وحل قضايا المرأة ومصالحها وطموحاتها.وأعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية -دولة مقر منظمة تنمية المرأة- في دعم قضايا تمكين المرأة والنهوض بوضعها في العالم الإسلامي، وجهودها المتواصلة في دعم جميع أنشطة منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام وجهودها في تعزيز ودعم عمل منظمة تنمية المرأة بشكل خاص.من جانبها أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي حرص منظمة تنمية المرأة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، لتبدأ عملها بعد أن تم استيفاء نصابها القانوني، وعلى الدور المهم الذي لعبته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من تقديم الدعم التقني والفني والاستشاري المستمر.// انتهى //19:14ت م0159