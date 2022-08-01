سنغافورة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسشاركت أمانة الأحساء في قمة المدن العالمية 2022 التي انطلقت أمس بجمهورية سنغافورة، تحت شعار "مدن صالحة للعيش ومستدامة"، وتستمر لمدة ٤ أيام .وتضمنت القمة عقد جلسات عامة وحوارية وورش عمل ومنتدى جائزة "لي كوان يو" للمدينة العالمية، ومنتدى رؤساء بلديات على مستوى العالم، إضافة إلى ندوة القادة الشباب WCS .وأوضح أمين الأحساء رئيس الوفد المشارك المهندس عصام الملا أن المؤتمر ناقش كيفية خروج المدن من الأزمات المعاصرة عبر مسارات "التمويل المستدام، والمدن الذكية، والتنمية والتخطيط، والمرونة الحضرية، ومدن المستقبل الصالحة للعيش"، كما ناقش الأزمات الناجمة عن تغير المناخ والفرص لإنشاء مدن أكثر ملاءمة للعيش ومستدامة .وبيّن أن مشاركة الأمانة تضمنت استعراض تجربة الأحساء في مشاريع جودة الحياة والمحققة لمبادرة أنسنة المدن ورفع مستوى المشهد الحضري .// انتهى //19:16ت م0160