واشنطن 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في نيويورك بمجموعة من الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك على هامش المؤتمر الاستعراضي العاشر.وناقشت الأطراف العمل من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية ومتفق عليها تعزز الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (عدم الانتشار، ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية).وشدد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن على التزام الولايات المتحدة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن المعاهدة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى للسلم والأمن الدوليين والنظام الدولي القائم على القواعد.// انتهى //19:34ت م0163