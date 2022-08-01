أبها 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 اليوم اجتماعاً لها في مدينة أبها، برئاسة رئيس اللجنة عبدالله الجنيبي عن بُعد ، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي وأعضاء اللجنة.واعتمدت اللجنة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، إضافة إلى اعتماد موعد المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الأحد القادم 7 أغسطس عند السابعة والنصف مساءً.واطلعت اللجنة على تقارير اللجان الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي، حيث قدم رئيس اللجنة عبدالله الجنيبي شكره لأعضاء اللجنة وجميع اللجان على الجهود التي بُذلت خلال المدة الماضية وأسهمت في نجاح جميع المباريات، إضافة إلى جميع الترتيبات الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية من النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية كافة.بدوره ثمن الدكتور رجاء الله السلمي لكل اللجان ولإدارة البطولة وللأمانة العامة في الاتحاد العربي لكرة القدم جهودهم التي بُذلت في مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت يوم الأحد الماضي.من جانب آخر يُعقد غداً الاجتماع التنسيقي والتحضيري لمباراتي الدور نصف النهائي، ثم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، وذلك في فندق قصر أبها بمدينة أبها.وكانت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخبات الأردن واليمن والمغرب وتونس على الترتيب.// انتهى //19:49ت م0164