الباحة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ، شَملَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات: بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت: رغدان, والحسام, ومنتزه الأمير مشاري, والثروة الوطني, والمنتزه الوطني, والشكران، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، منها: وادي بطاط, ونيرا, وممنا, وحتي, والملصة, وشعب الشيخ, وبجاد، ارتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.// انتهى //19:50ت م0165