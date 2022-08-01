الرباط 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0.3 %، مسجلا 11.854,28 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.48 % ليستقر عند 959,22 نقطة، فيما ظل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي مستقرا في نسبة 0.1 % مسجلا 881,26 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 44,62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 615,94 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:58ت م0167