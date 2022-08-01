تبوك 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واسشاركَ فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك - اليوم - في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقرَّته الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة، من خلال المعرض التوعوي الذي أُقيم بمجمع "بارك مول" التجاري.وأكدَ مديرُ الفرع بالمنطقة بالإنابة طلال الخيبري، أنَّ المشاركةَ التي تستمرُ ثلاثةَ أيام، تأتي تماشياً مع ما دعت إليه الشريعة الإسلامية في تجريم كل ما يمتهن الكرامة الإنسانية، ولرفع الذل والاستغلال بجميع أشكاله عن الإنسان أيّاً كان عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.وأشارَ إلى حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة، إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، مهيباً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملحوظة أو مؤشرات لجريمة الاتجار بالأشخاص على أحدهم أو في حال توفر معلومات حول أحد النشاطات، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني للبلاغات 1919، أو أيٍّ من القنوات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.//انتهى//20:30ت م0168