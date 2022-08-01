عنيزة 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واسرأسَ محافظُ عنيزة رئيس مركز السياحة العلاجية بعنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم - اليوم - اجتماعَ الفريق التنفيذي لمشروع السياحة العلاجية بالمحافظة، بحضور المدير التنفيذي للمركز المهندس صالح السويل، وأمين عام المركز أحمد الوهبي.واستعرضَ الاجتماعُ آلياتِ التنسيق للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية الهادفِ إلى جلب المستثمرين في مجال السياحة العلاجية، والمستجدات في طب نمط الحياة والرعاية الصحية القائمة على القيمة، والدليل الإرشادي لمركز السياحة العلاجية الذي يهتمُّ بالتعريف بالمركز ومعايير الجهات المشاركة، والحلقات الإعلامية التي تهتمُّ بالإجابات والتوعية حول الأسئلة الشائعة في مجال السياحة العلاجية.//انتهى//20:33ت م0169