حفر الباطن 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستنظِّمُ غرفةُ حفر الباطن ممثلةً بلجنة ريادة الأعمال - بعد غدٍ الأربعاء - مبادرةَ منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية "إيشوب" بعنوان (رايحين لمستقبلنا)، وذلك في مجمع "المكان مول" .وأوضحَ النائبُ الأولُ لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور، أنَّ المعرضَ - الذي يستمرُّ ثلاثةَ أيام- يهدفُ لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحوُّل لها لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الأعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والفتيات للدخول في سوق التجارة الإلكترونية، وذلك بدعمٍ ورعاية من سموِّ محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.وبدوره بيَّنَ أمينُ عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي، أنَّ المعرضَ سيكون فرصةً لمن يود الدخول إلى التجارة الإلكترونية، حيث يحتضنُ عدداً من المتحدثين لتقديم أبرز الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.// انتهى //21:14ت م0173