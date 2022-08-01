الطائف 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستحوّلت نتائج الفائزين في أول أشواط اللقايا المسائية بالمرحلة التمهيدية في مهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 إلى كرنفال خليجي، اقتسم فيه الملاك من خمس دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين)، المراكز الأولى خلال العشرة أشواط المخصصة لمسافة 4 كم.وانتزعت "العبور" من السعودية لمالكها عوض بن هلال المطيري، لقب الأسرع بفوزها بالمركز الأول في الشوط المسائي الخامس بتوقيت (6:37.859) دقائق.وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى على النحو التالي: "مرور" لسهيل الرملي العامري من دولة الإمارات، ثم القعود "محك" من قطر للمالك حمد بن محمد سعد، و"بيان" لسليمان بن سلامة الجهني من المملكة العربية السعودية، و"شائم" لعبدالله عبيد العامري من دولة الإمارات، و"شهلول" لمحمد بن حسين العجمي من دولة الكويت، ثم "الغالية" لعبدالعزيز بن معلاء السهلي من دولة الإمارات، ثم "مشاكس" من مملكة البحرين لمالكه محمد بن علي المري، ثم "طرابلس" لأحمد بن خليفة الخييلي، من الإمارات وأخيراً "شاهين" لمحمد بن سعيد العامري من الإمارات.// انتهى //21:14ت م0174