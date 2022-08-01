الخرطوم 3 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستسلَّم رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت في جوبا اليوم، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تتضمن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.قام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس السيادة السوداني الفريق الركن محمد الغالي علي خلال استقبال الفريق سلفاكير له اليوم.ووصف الفريق الغالي في تصريح صحفي، العلاقات بين الخرطوم وجوبا بالراسخة والمتميزة، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين الدولتين في مختلف المجالات.//انتهى//21:21ت م0175