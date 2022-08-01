الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستنظِّمُ الهيئةُ السعوديةُ للفضاء البرنامجَ الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء حضورياً في الرياض بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management، وذلك خلال الفترة (14 أغسطس – 25 أغسطس) في مركز هواوي لفضاء المستقبل، حيث يهدف البرنامج إلى رفع المعرفة وتنمية مهارات الطلاب الجامعيين في مجال الفضاء وعلومه، من خلال دورات تدريبية يقدمها مختصون في علوم الفضاء.ويستهدف البرنامج الذي من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل به في 7 أغسطس, طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة بمعايير تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ودارس حاليًا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة مع إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة, بالإضافة إلى اجتياز امتحان القبول الخاص بالبرنامج.تجدرُ الإشارة إلى أنَّ الملتحقين في البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.ويأتي هذا البرنامج لتعزيز دور الهيئة في كل ما يتعلق بقطاع الفضاء، وذلك عبر تطوير القدرات البشرية من خلال رفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء،فضلًا عن تحسين جودة وكفاءة المحتوى المتعلق بمجال الفضاء؛إلى جانب إلهام الأجيال القادمة من خلال تبصيرهم بالوظائف العلمية والتطبيقية والهندسية التي تختصُّ بقطاع الفضاء, ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: https://s.ssc.gov.sa/21f .// انتهى //21:45ت م0176