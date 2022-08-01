إسلام آباد 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واسأعلنَ الجيشُ الباكستاني - اليوم- فقدانَ الاتصال مع مروحية تابعة له، على متنها فريقٌ مكوَّنٌ من ستة عسكريين، في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.وجاءَ - في بيان للجيش- أنه كان على متن المروحية ستة من العسكريين وقائد المنطقة في الفيلق الثاني عشر التابع للجيش، حيث كان الفريق يقومُ بعمليات إخلاء وإغاثة لمتضرري الفيضانات التي غَمَرَتْ مناطقَ عديدة من البلاد منذ عدة أسابيع.ويعدُّ إقليمُ بلوشستان من أكثر المناطق المتضررِّة بسبب مياه الفيضانات التي سبَّبَتها الأمطارُ الغزيرةُ والموسميَّةُ التي عادةً ما تشهدُها باكستانُ في هذا الوقت من كل عام.//انتهى//22:06ت م0179