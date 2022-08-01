الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسحقق أبطال منتخب المملكة للرماية على الأطباق (تراب) الميدالية البرونزية والمركز الثالث (فرق) عن طريق الرماة محمد منصور الشريدة وفهد ماكن المطيري وفيصل سعود الدعجاني, وذلك في منافسات بطولتي الجائزة الكبرى الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرماية ISSF, التي تقام مزامنة مع البطولة الآسيوية العاشرة بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري, بمشاركة 26 رامياً و 5 منتخبات في بطولة الجائزة الكبرى الدولية و 35 رامياً و 6 منتخبات في البطولة الآسيوية العاشرة.وجاء هذا الإنجاز بعد أن تغلب رماة الوطن على المنتخب الكازاخستاني بمجموع 6 نقاط مقابل نقطتين في بطولة الجائزة الكبرى الدولية، فيما تغلبوا بنفس النتيجة على المنتخب القطري في البطولة الآسيوية، في الوقت الذي شهدت فيه البطولتان منافسة قوية من رماة المنتخبات المشاركة.من جهته ثمن ‏صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرماية للقيادة الرشيدة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن، منوهاً بالاهتمام والمتابعة وتسهيل المهمة من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية سمو نائبه.ووعد سموه عشاق اللعبة والمهتمين والمهنئين بهذا الإنجاز، بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل من منسوبي الاتحاد، على مستوى الجهازين الإداري والفني والرماة، خلال المرحلة المقبلة للوصول للهدف الأكبر المتمثل في تحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة، وتمثيل الوطن بالشكل الأمثل دائماً.// انتهى //23:08ت م0184