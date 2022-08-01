الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، كشافة العالم بالاحتفاء باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الذي يقام في الأول من شهر أغسطس من كل عام، حيث يرتدي جميع الكشافين حول العالم - الحاليين والقدماء - المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية، ويتخذونه فرصةً لإظهار الحركة الكشفية، وإيصال صورتها لمختلف المجتمعات.وأكد نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن ما تحقق للكشافة السعودية من حضور على المستويات كافة جاء بفضل من الله عز وجل، ثم لما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم للمؤسسات الشبابية والتطوعية ولمختلف جوانب التنمية في المملكة , داعياً الكشافة والقادة الكشفيين إلى أن يتذكروا مبادئ الحركة الكشفية، وأن يعملوا على تطوير أساليبها وطرقها.وشهد مقر الجمعية بالرياض إضافة العديد من المناديل الكشفية كمقتنيات تخلّد العديد من المناسبات الكشفية التاريخية والحديثة، حيث جرت العادة على توثيق الأحداث والمناسبات الكشفية بالاحتفاظ بمنديلها الكشفي.// انتهى //00:13ت م0001