القاهرة 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسحقق فريق الزمالك فوزاً ثميناً على ضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ (28) من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الزمالك بهذا الفوز إلى النقطة 66 متصدراً الدوري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 59 في المركز الثاني.وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها، فاز فريق الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسماعيلية، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 32 محتلاً المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 15 محتلاً المركز الـ 18 والأخير.وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق البنك الأهلي مع ضيفه الجونة بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//00:33ت م0002